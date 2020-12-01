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«Чайка» решила обойтись без услуг Адиева

01 Декабря 2020, 21:15,

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Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев подтвердил отстранение от исполнения обязанностей по решению руководства клуба.

- Для меня это было неожиданно. Сейчас я жду, что будет предпринимать клуб, в частности, президент клуба, - заявил Адиев Sport24.

Также специалист отметил, что ждёт официальной реакции и пока отказывается говорить о выплате за досрочный отрыв контракта.

Напомним, что Адиев проработал в Песчанокопском чуть больше года. В 30 матчах под его руководством футболисты «Чайки» победили 10 раз. Коллектив занимает 13-е место в первенстве Футбольной национальной лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Чайка, Магомед Адиев
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