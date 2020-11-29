«Алания» с «Нижним Новгородом» сыграли по нулям, «Чертаново» и «Волгарь» победили

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29 Ноября 2020, 16:57,
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В ФНЛ продолжают подходить к концу матчи предпоследнего тура в 2020 году. «Алания» играла против «Нижнего Новгорода», и команды разошлись нулевой ничьей. «Чертаново» в большинстве в концовке игры с «Нефтехимиком» вырвало победу (1:0). Также три очка добыл «Волгарь» в противостоянии с «Чайкой» - 2:1.
Протокол игры
Солдатенко Ростислав • Бутаев Аллон • Кочиев Хетаг • Багаев Алан • Качмазов Сослан • Магомедов Бутта • Засеев Азамат • Хугаев Алан 90' 90' ( Хубулов Владимир ( 90') • Хадарцев Батраз 76' 79' ( Кобесов Давид ( 79') • Хосонов Хетаг 79' ( Машуков Ислам ( 79') • Хабалов Алан 64' ( Гурциев Батраз ( 64' ) 90'
Запасные: Зураев Эльбрус • Кобесов Дмитрий • Кокоев Батрадз • Крамаренко Сергей • Дзахов Давид • Натабашвили Георгий • Суанов Руслан • Шавлохов Давид
Смирнов Олег • Шумских Алексей • 45'Эдиев Исмаил • 77'Гоцук Кирилл • 29'Султонов Мухаммад 61' ( Шарипов Альберт ( 61' ) • 81'Каккоев Никита • Гащенков Михаил 32' 60' ( Комолов Павел ( 60') • Попов Артём • Темников Иван 90' ( Зуйков Сергей ( 90') • Галаджан Артём 67' ( Сулейманов Тимур ( 67') • Калинский Николай 37' 79' ( Ставпец Александр ( 79')
Запасные: Мичуренков Дмитрий • Сысуев Николай • Осинов Михаил • Горбунов Игорь
29 ноября.
Протокол игры
|(1:0) Погосов Артём 13'
|77' Савичев Константин (1:1)
|(2:1) Козлов Данила 87'
Саганович Дмитрий • Козлов Данила • Локтионов Роман 85' ( Хомуха Иван ( 85') • Журавлёв Юрий • Емельянов Данила 60' ( Сергеев Виктор ( 60' ) • 90'Полубояринов Данил • Павлишин Алексей • 82'Зенин Андрей 74' 80' ( Корнюшин Даниил ( 80') • Погосов Артём 71' ( Бутенко Александр ( 71') • Пугачев Юрий 63' ( Гасилин Алексей ( 63') • Лобкарёв Владимир
Запасные: Антипин Станислав • Сагитов Артур • Бердников Алексей
Ярусов Даниил • Савичев Константин • Бычков Андрей • Хайруллов Радик • Гогличидзе Лео • 59'Оразов Рамазан 46' ( Карташов Дмитрий ( 46' ) • 67'Хозин Владимир • Алейников Василий 77' ( Володкин Пётр ( 77') • Пискунов Антон • Чочиев Алан 62' ( Кулишев Артём ( 62') • Умаев Идрис
Запасные: Хохлачёв Александр • Ужгин Матвей • Тумасян Денис • Безденежных Игорь • Парадин Игорь • Юнусов Руслан • Леонтьев Игорь • Глушков Никита Сергеевич
29 ноября.
Протокол игры
|Чертаново
|1:0
|Нефтехимик
|(1:0) Соколов Артём 89'
Абаев Илья • Герчиков Леонид • Бартасевич Владимир • Молодняков Данила • Гудков Ян • Надольский Александр • Тюменцев Даниил • 50'Сулейманов Никита • Пиняев Сергей 72' ( Соколов Артём ( 72') • Завезён Юрий • Молтенинов Илья
Голубев Андрей • Лелюкаев Алан • Кайков Денис 37' • 60'Потапов Лев • Первушин Фёдор • Шадрин Павел 62' ( Семёнов Андрей Игоревич ( 62') • Канаев Михаил • Клёнкин Данил • Петров Илья • Хубаев Давид 46' ( Котик Артём ( 46' • Давлатов Бобир 69') • Уридия Мераби
Запасные: Яковлев Михаил • Юшин Александр • Исупов Вячеслав • Артемчук Максим • Кубышкин Илья
29 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Алания, Нижний Новгород, Волгарь, Чертаново