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«Алания» с «Нижним Новгородом» сыграли по нулям, «Чертаново» и «Волгарь» победили

29 Ноября 2020, 16:57,

Евро-Футбол.Ру

В ФНЛ продолжают подходить к концу матчи предпоследнего тура в 2020 году. «Алания» играла против «Нижнего Новгорода», и команды разошлись нулевой ничьей. «Чертаново» в большинстве в концовке игры с «Нефтехимиком» вырвало победу (1:0). Также три очка добыл «Волгарь» в противостоянии с «Чайкой» - 2:1.

Протокол игры  
Алания 0:0 Нижний Новгород
Солдатенко Ростислав Бутаев Аллон Кочиев Хетаг Багаев Алан Качмазов Сослан Магомедов Бутта Засеев Азамат Хугаев Алан   90'   90' (Хубулов Владимир (   90') Хадарцев Батраз   76'   79' (Кобесов Давид (   79') Хосонов Хетаг   79' (Машуков Ислам (   79') Хабалов Алан   64' (Гурциев Батраз (   64'   90')
Запасные: Зураев Эльбрус Кобесов Дмитрий Кокоев Батрадз Крамаренко Сергей Дзахов Давид Натабашвили Георгий Суанов Руслан Шавлохов Давид
Смирнов Олег Шумских Алексей   45' Эдиев Исмаил   77' Гоцук Кирилл   29' Султонов Мухаммад   61' (Шарипов Альберт (   61'   81') Каккоев Никита Гащенков Михаил   32'   60' (Комолов Павел (   60') Попов Артём Темников Иван   90' (Зуйков Сергей (   90') Галаджан Артём   67' (Сулейманов Тимур (   67') Калинский Николай   37'   79' (Ставпец Александр (   79')
Запасные: Мичуренков Дмитрий Сысуев Николай Осинов Михаил Горбунов Игорь
29 ноября.
Протокол игры  
Волгарь 2:1 Чайка
(1:0) Погосов Артём 13'    
    77' Савичев Константин (1:1)
(2:1) Козлов Данила 87'    
Саганович Дмитрий Козлов Данила Локтионов Роман   85' (Хомуха Иван (   85') Журавлёв Юрий Емельянов Данила   60' (Сергеев Виктор (   60'   90') Полубояринов Данил Павлишин Алексей   82' Зенин Андрей   74'   80' (Корнюшин Даниил (   80') Погосов Артём   71' (Бутенко Александр (   71') Пугачев Юрий   63' (Гасилин Алексей (   63') Лобкарёв Владимир
Запасные: Антипин Станислав Сагитов Артур Бердников Алексей
Ярусов Даниил Савичев Константин Бычков Андрей Хайруллов Радик Гогличидзе Лео   59' Оразов Рамазан   46' (Карташов Дмитрий (   46'   67') Хозин Владимир Алейников Василий   77' (Володкин Пётр (   77') Пискунов Антон Чочиев Алан   62' (Кулишев Артём (   62') Умаев Идрис
Запасные: Хохлачёв Александр Ужгин Матвей Тумасян Денис Безденежных Игорь Парадин Игорь Юнусов Руслан Леонтьев Игорь Глушков Никита Сергеевич
29 ноября.

 

Протокол игры  
Чертаново 1:0 Нефтехимик
(1:0) Соколов Артём 89'    
Абаев Илья Герчиков Леонид Бартасевич Владимир Молодняков Данила Гудков Ян Надольский Александр Тюменцев Даниил   50' Сулейманов Никита Пиняев Сергей   72' (Соколов Артём (   72') Завезён Юрий Молтенинов Илья
Запасные: Радионов Александр Никитенков Алексей Ляхов Константин Молчанов Дмитрий Мелехов Александр II Канищев Александр Яворский Никита Лямзин Михаил Левин Гаррик
Голубев Андрей Лелюкаев Алан Кайков Денис   37'   60' Потапов Лев Первушин Фёдор Шадрин Павел   62' (Семёнов Андрей Игоревич (   62') Канаев Михаил Клёнкин Данил Петров Илья Хубаев Давид   46' (Котик Артём (   46' Давлатов Бобир   69') Уридия Мераби
Запасные: Яковлев Михаил Юшин Александр Исупов Вячеслав Артемчук Максим Кубышкин Илья
29 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Алания, Нижний Новгород, Волгарь, Чертаново
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