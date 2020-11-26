Лях – о календаре: «Давайте не будем включать Черданцева, Роналду сыграл 8 матчей за 24 дня»

|
26 Ноября 2020, 12:53,
|
|
Полузащитник «Торпедо» Андрей Лях высказался относительного плотного календаря ФНЛ и большого количества перелётов.
«Давайте не будем включать Черданцева, который защищает «Зенит», говоря тоже про плотный календарь. Сегодня утром прочитал, что Криштиану Роналду сыграл восемь матчей за 24 дня», - цитирует Ляха пресс-служба московского клуба.
Напомним, что во время трансляции матча Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом» (3:1) Черданцев неоднократно упоминал плотный график питерского клуба и большое количество перелётов.
«Торпедо» за ноябрь проведёт в общей сложности семь матчей. После 24-х туров московский клуб занимает третье место с 52-мя очками, отставая от лидера на пять зачётных баллов.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Криштиану Роналду, Торпедо Москва, Георгий Черданцев, Андрей Лях