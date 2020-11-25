​В матче ФНЛ футболиста увезли на скорой после серьёзной травмы

В конце первого тайма матча первенства ФНЛ между «Текстильщиком» и «Оренбургом» футболист хозяев Альберт Мнацаканян получил травму. Игрок боролся за мяч в центральной части поля и неудачно приземлился. Судя по всему, Мнацаканян серьёзно повредил голеностоп, ведь представителя «Текстильщика» увезли со стадиона на машине скорой помощи.

Следить за вторым таймом матча «Текстильщик» - «Оренбург» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. После первого тайма гости, располагающиеся в верхней части турнирной таблицы ФНЛ, выигрывают со счётом 2:0.