Юран обратился к Кашшаи из-за судейства в матче «СКА-Хабаровск» - «Крылья Советов»

Наставник «СКА-Хабаровска» Сергей Юран остался недоволен работой судейской бригады в поединке 23-го тура первенства ФНЛ против самарских «Крыльев Советов» (0:1). Тренер обратился с жалобой к главе судейского корпуса РФС Виктору Кашшаи.

«Хочу обратиться к Кашшаи. Не хочу комментировать это безобразие. Судейство «СКА-Хабаровск» - «Крылья Советов» господина Амелина нужно разобрать. Должно все-таки быть какое-то минимальное справедливое решение», - передает слова специалиста пресс-служба хабаровского клуба.

Юран недоволен тем, что главный арбитр встречи отменил гол в исполнении нападающего Рамазана Гаджимурадова. Арбитр решил, что перед взятием ворот форвард нарушил правила на игроке самарского клуба.

Благодаря победе «Крылья Советов» набрали 49 баллов и поднялись на второе место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» (34) остался на восьмой позиции.