«Крылья Советов» обыграли «СКА-Хабаровск» и поднялись на второе место

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21 Ноября 2020, 10:03,
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В матче 23-го тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Егор Голенков на 13-й минуте.
Благодаря победе «Крылья Советов» набрали 49 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» (34) остался на восьмой позиции.
Протокол игры
|13' Голенков Егор (0:1)
Обухов Игорь • Мануйлов Роман • 73'Труфанов Григорий • Большаков Кирилл • Эльмурзаев Магомед • Батютин Андрей 76' ( Булия Эдуард ( 76' ) • 88'Мартусевич Максим • 89'Квеквескири Ираклий 40' 64' ( Нома Рета ( 64') • Брагин Владислав 67' ( Малеев Артемий ( 67') • Барков Дмитрий 75' ( Базелюк Константин ( 75') • Гаджимурадов Рамазан
Запасные: Оанча Евгений • Никифоров Владислав • Кырнац Георгий • Илик Василий • Горулёв Виталий • Сугробов Владимир • Кенесов Арман
Фролов Евгений 25' ( Овсянников Богдан ( 25') • Комбаров Дмитрий 90' ( Карпов Максим ( 90') • Солдатенков Александр • Чернов Никита • Божин Сергей • Кабутов Дмитрий • Гацкан Александр • Горшков Юрий • Зиньковский Антон 90' ( Смирнов Данила ( 90' ) • 90'Сергеев Иван • Голенков Егор 74' ( Витюгов Максим ( 74')
Запасные: Соколов Бахадур • Полуяхтов Владимир • Шерстнёв Степан
21 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Крылья Советов, СКА-Хабаровск