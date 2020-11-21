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«Крылья Советов» обыграли «СКА-Хабаровск» и поднялись на второе место

21 Ноября 2020, 10:03,

Крылья Советов

В матче 23-го тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Егор Голенков на 13-й минуте.

Благодаря победе «Крылья Советов» набрали 49 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» (34) остался на восьмой позиции.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов
    13' Голенков Егор (0:1)
Обухов Игорь Мануйлов Роман   73' Труфанов Григорий Большаков Кирилл Эльмурзаев Магомед Батютин Андрей   76' (Булия Эдуард (   76'   88') Мартусевич Максим   89' Квеквескири Ираклий   40'   64' (Нома Рета (   64') Брагин Владислав   67' (Малеев Артемий (   67') Барков Дмитрий   75' (Базелюк Константин (   75') Гаджимурадов Рамазан
Запасные: Оанча Евгений Никифоров Владислав Кырнац Георгий Илик Василий Горулёв Виталий Сугробов Владимир Кенесов Арман
Фролов Евгений   25' (Овсянников Богдан (   25') Комбаров Дмитрий   90' (Карпов Максим (   90') Солдатенков Александр Чернов Никита Божин Сергей Кабутов Дмитрий Гацкан Александр Горшков Юрий Зиньковский Антон   90' (Смирнов Данила (   90'   90') Сергеев Иван Голенков Егор   74' (Витюгов Максим (   74')
Запасные: Соколов Бахадур Полуяхтов Владимир Шерстнёв Степан
21 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Крылья Советов, СКА-Хабаровск
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