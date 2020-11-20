Юран: «К сожалению, в России в футболе разбираются абсолютно все, кроме главных тренеров»

Известный специалист Сергея Юран, ныне занимающий пост главного тренера «СКА-Хабаровска», поделился мнением о специфике работы тренером в российских командах.

«К сожалению, в России в футболе разбираются абсолютно все, кроме главных тренеров. Бывают моменты, когда тебе начинают подсказывать, кого надо ставить в состав, а кого убрать.

Мне пришлось в «Шиннике» положить на стол свисток и сказать, что вам тренер не нужен, вы и так все знаете», - приводит слова специалиста пресс-служба хабаровского клуба.

По итогам 22 туров первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице. На счету команды 34 очка.

В следующем туре подопечные Юрана на своем поле примут самарские «Крылья Советов». Матч пройдет в субботу, 21-го ноября, начало запланировано в 8:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.