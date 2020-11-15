Осинькин – о волевой победе над «Велесом»: «Без сомнения заслуженно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал волевую победу над «Велесом» (2:1) в рамках 22-го тура Футбольной национальной лиги.

«Победа такая сложная, в концовке матча. Наверное, она заслуженная, даже без сомнения заслуженная. У нас было большое количество моментов. Мы доминировали», - цитирует Осинькина пресс-служба клуба.

После 22-х туров «Крылья Советов» с 46-ю очками занимают третье место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Нижнего Новгорода» составляет всего лишь пять очков.

В субботу, 21 ноября, «Крылья Советов» в гостях сыграют против «СКА-Хабаровска».