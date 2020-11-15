«Торпедо» обыграло «Спартак-2», «Факел» забил 6 мячей «Краснодару-2»

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15 Ноября 2020, 18:55,
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В Первенстве ФНЛ завершился 22-й тур.
«Торпедо» не потеряло очки в игре со «Спартаком-2» благодаря голу Александра Рязанцева на 33-й минуте. В параллельной игре «зажгли» футболисты «Факела», показывающие вторую с конца результативность. В домашней встрече с «Краснодаром-2» команда из Воронежа победила со счетом 6:2.
Протокол игры
|(1:0) Рязанцев Александр 33'
Ботнарь Виталий • Магаль Руслан 56' ( Елисеев Александр ( 56') • Евдокимов Андрей 24' 46' ( Шоркин Максим ( 46') • Редькович Дмитрий • Самсонов Артём Владимирович • Прошкин Егор • Рязанцев Александр • Нетфуллин Равиль • 44'Дворецков Филипп 52' ( Берковский Илья ( 52') • Калмыков Амур 88' ( Шустиков Сергей ( 88') • Лебеденко Игорь 74' ( Гордюшенко Астемир ( 74')
Запасные: Сундуков Темиркан • Баланюк Денис • Кертанов Константин • Прошляков Данила • Орехов Александр • Конюхов Евгений
Селихов Александр • Ходорченко Никита • Дьяков Виталий • Петрунин Даниил 62' ( Шитов Владислав ( 62') • Гапонов Илья • Бакалюк Никита 90' ( Лайкин Максим ( 90') • Миронов Леонид • Маркитесов Дмитрий 62' ( Ташаев Александр ( 62' ) • 70'Оганесян Степан • Денисов Даниил • Нимели Силванус
15 ноября.
Протокол игры
|Факел
|6:2
|Краснодар-2
|(1:0) Пейчинович Неманья 23'
|33' Кутовой Максим (1:1)
|(2:1) Максимов Максим 37'
|(3:1) Максимов Максим 53'
|(4:1) Стежко Виталий 62'
|(5:1) Петрусёв Михаил 80'
|86' Литвинов Вячеслав (5:2)
|(6:2) Дмитриев Олег 89'
Саутин Александр • Зайцев Николай • Пейчинович Неманья 90' ( Смирнов Михаил ( 90') • Брызгалов Сергей • Мастерной Владислав • Акбашев Роман • Замалиев Наиль 78' ( Седов Максим ( 78') • Дмитриев Олег • Разборов Андрей 54' ( Мазуров Илья ( 54' ) • 64'Максимов Максим 65' 73' ( Петрусёв Михаил ( 73') • Никитин Андрей Владимирович
Запасные: Почивалин Валерий • Земсков Михаил • Дроздов Никита • Кортнев Дмитрий • Шепилов Денис • Соловьёв Алексей
Агкацев Станислав • Исаенко Олег 46' ( Ивашин Андрей ( 46') • Стежко Виталий 32' 66' ( Мартынов Илья ( 66') • Литвинов Вячеслав • Пелих Данил • Якимов Вячеслав • Мацукатов Алекс • Сперцян Эдуард 75' ( Петерсон Сергей ( 75') • Кутовой Максим • Сабуа Леон • Сергеев Никита Вячеславович 38' ( Апеков Руслан ( 38')
Запасные: Бочко Николай • Ещенко Сергей • Текучёв Андрей
15 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Торпедо Москва, Факел, Спартак-2, Краснодар-2