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«Торпедо» обыграло «Спартак-2», «Факел» забил 6 мячей «Краснодару-2»

15 Ноября 2020, 18:55,

Евро-Футбол.Ру

В Первенстве ФНЛ завершился 22-й тур.

«Торпедо» не потеряло очки в игре со «Спартаком-2» благодаря голу Александра Рязанцева на 33-й минуте. В параллельной игре «зажгли» футболисты «Факела», показывающие вторую с конца результативность. В домашней встрече с «Краснодаром-2» команда из Воронежа победила со счетом 6:2.

Протокол игры  
Торпедо Москва 1:0 Спартак-2
(1:0) Рязанцев Александр 33'    
Ботнарь Виталий Магаль Руслан   56' (Елисеев Александр (   56') Евдокимов Андрей   24'   46' (Шоркин Максим (   46') Редькович Дмитрий Самсонов Артём Владимирович Прошкин Егор Рязанцев Александр Нетфуллин Равиль   44' Дворецков Филипп   52' (Берковский Илья (   52') Калмыков Амур   88' (Шустиков Сергей (   88') Лебеденко Игорь   74' (Гордюшенко Астемир (   74')
Запасные: Сундуков Темиркан Баланюк Денис Кертанов Константин Прошляков Данила Орехов Александр Конюхов Евгений
Селихов Александр Ходорченко Никита Дьяков Виталий Петрунин Даниил   62' (Шитов Владислав (   62') Гапонов Илья Бакалюк Никита   90' (Лайкин Максим (   90') Миронов Леонид Маркитесов Дмитрий   62' (Ташаев Александр (   62'   70') Оганесян Степан Денисов Даниил Нимели Силванус
Запасные: Данилин Максим Алексеевич Детенышев Илья Романьоли Андреа Кожедуб Святослав Марков Даниил Шитов Антон Муминов Ильяс Баду Малкольм Шильцов Константин
15 ноября.
Протокол игры  
Факел 6:2 Краснодар-2
(1:0) Пейчинович Неманья 23'    
    33' Кутовой Максим (1:1)
(2:1) Максимов Максим 37'    
(3:1) Максимов Максим 53'    
(4:1) Стежко Виталий 62'    
(5:1) Петрусёв Михаил 80'    
    86' Литвинов Вячеслав (5:2)
(6:2) Дмитриев Олег 89'    
Саутин Александр Зайцев Николай Пейчинович Неманья   90' (Смирнов Михаил (   90') Брызгалов Сергей Мастерной Владислав Акбашев Роман Замалиев Наиль   78' (Седов Максим (   78') Дмитриев Олег Разборов Андрей   54' (Мазуров Илья (   54'   64') Максимов Максим   65'   73' (Петрусёв Михаил (   73') Никитин Андрей Владимирович
Запасные: Почивалин Валерий Земсков Михаил Дроздов Никита Кортнев Дмитрий Шепилов Денис Соловьёв Алексей
Агкацев Станислав Исаенко Олег   46' (Ивашин Андрей (   46') Стежко Виталий   32'   66' (Мартынов Илья (   66') Литвинов Вячеслав Пелих Данил Якимов Вячеслав Мацукатов Алекс Сперцян Эдуард   75' (Петерсон Сергей (   75') Кутовой Максим Сабуа Леон Сергеев Никита Вячеславович   38' (Апеков Руслан (   38')
Запасные: Бочко Николай Ещенко Сергей Текучёв Андрей
15 ноября.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Торпедо Москва, Факел, Спартак-2, Краснодар-2
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