«Оренбург» превратил поражение в матче с «Нефтехимиком» в победу, «Алания» потеряла очки

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15 Ноября 2020, 16:59,
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«Оренбург» вернулся на второе место в Первенстве ФНЛ после волевой победы на выезде над «Нефтехимиком». Экс-участник РПЛ в заключительной 10-минутке не только ушел от поражения, но и вырвал победу (2:1). Дубль на счету Николая Прудникова. Претендующая на место в топ-четверке «Алания» упустила победу над «Чайкой» (1:1), а «Волгарь» и «Балтика» не забивали.
Протокол игры
|Нефтехимик
|1:2
|Оренбург
|(1:0) Уридия Мераби 59'
|81' Прудников Николай (1:1)
|87' Прудников Николай (1:2)
Голубев Андрей • Потапов Лев • 83'Семёнов Андрей Игоревич • Ситдиков Марат • Ширяев Максим • Хубаев Давид 68' ( Шадрин Павел ( 68') • Яковлев Михаил 46' ( Клёнкин Данил ( 46') • Галиулин Вагиз 46' ( Алекперов Ильдар ( 46' • Котик Артём 77') • Канаев Михаил • 78'Петров Илья • 90'Уридия Мераби 68' ( Кайков Денис ( 68' ) 90'
Запасные: Юшин Александр • Первушин Фёдор • Исупов Вячеслав • Лелюкаев Алан • Давлатов Бобир • Артемчук Максим
Климович Андрей • Сиваков Михаил • Гойкович Ренато • Мамин Артём • Малых Андрей 68' ( Юсупов Артём ( 68') • Капленко Кирилл • Чуканов Андреа 81' ( Прудников Николай ( 81') • Аюпов Тимур • Эктов Александр • 90'Скворцов Алексей 37' 76' ( Ткачук Денис ( 76') • Козлов Андрей 90' ( Шкофлек Жига ( 90')
Запасные: Воробьёв Илья • Кеняйкин Алексей • Миронов Алексей • Козлов Савелий • Насыров Исламжан
15 ноября.
Протокол игры
|(1:0) Хабалов Алан 16'
|75' Умаев Идрис (1:1)
Солдатенко Ростислав • Хабалов Алан 59' ( Гурциев Батраз ( 59') • Бутаев Аллон • 74'Кочиев Хетаг • Качмазов Сослан • 79'Шавлохов Давид • Засеев Азамат 40' 85' ( Кобесов Давид ( 85') • Хугаев Алан 85' ( Хосонов Хетаг ( 85') • Магомедов Бутта • Гиоргобиани Николай 76' ( Хубулов Владимир ( 76') • Хадарцев Батраз 58' ( Машуков Ислам ( 58')
Запасные: Зураев Эльбрус • Цараев Алан • Кобесов Дмитрий • Кокоев Батрадз • Дзахов Давид • Багаев Алан • Натабашвили Георгий
Филиппов Михаил • Бычков Андрей • Хайруллов Радик • Хозин Владимир • Пискунов Антон • Ужгин Матвей 73' ( Глушков Никита Сергеевич ( 73') • Алейников Василий 64' ( Безденежных Игорь ( 64') • Леонтьев Игорь • Умаев Идрис 83' ( Хохлачёв Александр ( 83' ) • 89'Кулишев Артём 58' ( Володкин Пётр ( 58') • Савичев Константин
Запасные: Васильев Максим Сергеевич • Чочиев Алан • Тумасян Денис • Оразов Рамазан • Парадин Игорь • Юнусов Руслан
15 ноября.
Протокол игры
Саганович Дмитрий • Козлов Данила • 32'Хомуха Иван • Журавлёв Юрий • Болонин Александр • Погосов Артём • Полубояринов Данил • 28'Ведерников Данила 83' ( Зенин Андрей ( 83') • Павлишин Алексей • 50'Воробьёв Дмитрий Дмитриевич • Лобкарёв Владимир 66' ( Белоус Илья ( 66')
Запасные: Локтионов Роман • Корнюшин Даниил • Антипин Станислав • Пугачев Юрий • Сагитов Артур • Сергеев Виктор • Емельянов Данила • Бутенко Александр • Гасилин Алексей
Латышонок Евгений • Ковалёв Константин • Мещанинов Артём • Тишкин Максим 16' • 90'Юрганов Игорь • Шаваев Алихан • Кашчелан Младен • 53'Казаев Ян • 11'Альшин Ильнур • Аллеф де Андраде 80' ( Маркович Мирослав ( 80' ) • 80'Кузьмин Максим 64' ( Гелоян Ишхан ( 64')
Запасные: Маклаков Иван • Бориско Максим • Джамилов Султан • Дудиев Аслан • Демьянов Виктор • Плетнёв Дмитрий
15 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Алания, Оренбург, Нефтехимик