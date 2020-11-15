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«Оренбург» превратил поражение в матче с «Нефтехимиком» в победу, «Алания» потеряла очки

15 Ноября 2020, 16:59,


«Оренбург» вернулся на второе место в Первенстве ФНЛ после волевой победы на выезде над «Нефтехимиком». Экс-участник РПЛ в заключительной 10-минутке не только ушел от поражения, но и вырвал победу (2:1). Дубль на счету Николая Прудникова. Претендующая на место в топ-четверке «Алания» упустила победу над «Чайкой» (1:1), а «Волгарь» и «Балтика» не забивали.

Протокол игры  
Нефтехимик 1:2 Оренбург
(1:0) Уридия Мераби 59'    
    81' Прудников Николай (1:1)
    87' Прудников Николай (1:2)
Голубев Андрей Потапов Лев   83' Семёнов Андрей Игоревич Ситдиков Марат Ширяев Максим Хубаев Давид   68' (Шадрин Павел (   68') Яковлев Михаил   46' (Клёнкин Данил (   46') Галиулин Вагиз   46' (Алекперов Ильдар (   46' Котик Артём   77') Канаев Михаил   78' Петров Илья   90' Уридия Мераби   68' (Кайков Денис (   68'   90')
Запасные: Юшин Александр Первушин Фёдор Исупов Вячеслав Лелюкаев Алан Давлатов Бобир Артемчук Максим
Климович Андрей Сиваков Михаил Гойкович Ренато Мамин Артём Малых Андрей   68' (Юсупов Артём (   68') Капленко Кирилл Чуканов Андреа   81' (Прудников Николай (   81') Аюпов Тимур Эктов Александр   90' Скворцов Алексей   37'   76' (Ткачук Денис (   76') Козлов Андрей   90' (Шкофлек Жига (   90')
Запасные: Воробьёв Илья Кеняйкин Алексей Миронов Алексей Козлов Савелий Насыров Исламжан
15 ноября.
Протокол игры  
Алания 1:1 Чайка
(1:0) Хабалов Алан 16'    
    75' Умаев Идрис (1:1)
Солдатенко Ростислав Хабалов Алан   59' (Гурциев Батраз (   59') Бутаев Аллон   74' Кочиев Хетаг Качмазов Сослан   79' Шавлохов Давид Засеев Азамат   40'   85' (Кобесов Давид (   85') Хугаев Алан   85' (Хосонов Хетаг (   85') Магомедов Бутта Гиоргобиани Николай   76' (Хубулов Владимир (   76') Хадарцев Батраз   58' (Машуков Ислам (   58')
Запасные: Зураев Эльбрус Цараев Алан Кобесов Дмитрий Кокоев Батрадз Дзахов Давид Багаев Алан Натабашвили Георгий
Филиппов Михаил Бычков Андрей Хайруллов Радик Хозин Владимир Пискунов Антон Ужгин Матвей   73' (Глушков Никита Сергеевич (   73') Алейников Василий   64' (Безденежных Игорь (   64') Леонтьев Игорь Умаев Идрис   83' (Хохлачёв Александр (   83'   89') Кулишев Артём   58' (Володкин Пётр (   58') Савичев Константин
Запасные: Васильев Максим Сергеевич Чочиев Алан Тумасян Денис Оразов Рамазан Парадин Игорь Юнусов Руслан
15 ноября.

 

Протокол игры  
Волгарь 0:0 Балтика
Саганович Дмитрий Козлов Данила   32' Хомуха Иван Журавлёв Юрий Болонин Александр Погосов Артём Полубояринов Данил   28' Ведерников Данила   83' (Зенин Андрей (   83') Павлишин Алексей   50' Воробьёв Дмитрий Дмитриевич Лобкарёв Владимир   66' (Белоус Илья (   66')
Запасные: Локтионов Роман Корнюшин Даниил Антипин Станислав Пугачев Юрий Сагитов Артур Сергеев Виктор Емельянов Данила Бутенко Александр Гасилин Алексей
Латышонок Евгений Ковалёв Константин Мещанинов Артём Тишкин Максим   16'   90' Юрганов Игорь Шаваев Алихан Кашчелан Младен   53' Казаев Ян   11' Альшин Ильнур Аллеф де Андраде   80' (Маркович Мирослав (   80'   80') Кузьмин Максим   64' (Гелоян Ишхан (   64')
Запасные: Маклаков Иван Бориско Максим Джамилов Султан Дудиев Аслан Демьянов Виктор Плетнёв Дмитрий
15 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Алания, Оренбург, Нефтехимик
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