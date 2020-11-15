«Оренбург» превратил поражение в матче с «Нефтехимиком» в победу, «Алания» потеряла очки

«Оренбург» вернулся на второе место в Первенстве ФНЛ после волевой победы на выезде над «Нефтехимиком». Экс-участник РПЛ в заключительной 10-минутке не только ушел от поражения, но и вырвал победу (2:1). Дубль на счету Николая Прудникова. Претендующая на место в топ-четверке «Алания» упустила победу над «Чайкой» (1:1), а «Волгарь» и «Балтика» не забивали.