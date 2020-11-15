«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вырвали победы в своих матчах

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15 Ноября 2020, 15:57,
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В матчах 22-го тура ФНЛ с участием лидеров сенсаций не было. Тем не менее, там всё решалось в концовке. «Крылья Советов» дома пропустили от «Велеса» на 76-й минуте, но за оставшееся время смогли переломить ход игры - 2:1. «Нижний Новгород» также в самом конце дожал «Иртыш» - 1:0. «Шинник» дома уступил «Акрону» (1:3).
Протокол игры
|76' Алиев Саид (0:1)
|(1:1) Голенков Егор 81'
|(2:1) Сергеев Иван 87'
Фролов Евгений • Полуяхтов Владимир • Божин Сергей • Комбаров Дмитрий 90' ( Карпов Максим ( 90') • Солдатенков Александр • Гацкан Александр • 28'Зиньковский Антон • Витюгов Максим • Кабутов Дмитрий • Цыпченко Дмитрий 65' ( Голенков Егор ( 65') • Сергеев Иван 90' ( Чернов Никита ( 90')
Запасные: Ежов Роман • Соколов Бахадур • Овсянников Богдан • Горшков Юрий • Смирнов Данила
Городовой Алексей • Кахидзе Александр 36' ( Грачёв Владимир ( 36' ) • 83'Климов Игорь • Ботака-Иобома Эрвинг • 58'Осипов Александр • Котов Павел 74' ( Вакулич Алексей ( 74') • Фищенко Руслан • 85'Майга Мамаду • Галоян Артур 44' 59' ( Джамалутдинов Тамирлан ( 59') • Максименко Артём 67' ( Алиев Саид ( 67') • Баев Алексей 66' ( Стефанович Илья ( 66')
Запасные: Поляков Данила • Косаревский Пётр • Гаракоев Сейт-Даут • Родионов Кирилл • Кирсанов Никита
15 ноября.
Протокол игры
|74' Сапета Александр (0:1)
Полетаев Владислав • Магадиев Денис • 29'Масловский Александр • Рукас Андрюс • 47'Шмыков Артём • Гордиенко Руслан 81' ( Бурюкин Илья ( 81') • Подоксёнов Сергей 75' ( Шлеермахер Артур ( 75') • Кротов Антон • 90'Стеклов Вадим 89' ( Третьяков Артём ( 89') • Киреев Игорь • 77'Сычевой Владимир
Запасные: Киселёв Геннадий • Тарабанов Олег • Аршакян Давид • Ерёменко Илья • Крикуненко Александр • Шакуро Павел • Кербс Александр • Авдюшкин Даниил
Смирнов Олег • Маляров Кирилл • Шумских Алексей • 63'Темников Иван • Гоцук Кирилл • Горбунов Игорь 83' ( Ставпец Александр ( 83') • Шарипов Альберт 85' ( Гащенков Михаил ( 85') • Калинский Николай 78' ( Каккоев Никита ( 78') • Сапета Александр • 10'Сулейманов Тимур 90' ( Югалдин Дмитрий ( 90') • Попов Артём 90' ( Осинов Михаил ( 90')
Запасные: Сысуев Николай • Галаджан Артём
15 ноября.
Протокол игры
|6' Квеквескири Даур (0:1)
|(1:1) Самодин Сергей 30'
|45' Газданов Артур (1:2)
|66' Жестоков Максим (1:3)
Зириков Николай • Стешин Евгений • Евсеев Павел • Кутин Денис 19' 75' ( Щадин Артём ( 75') • Покидышев Николай • Самсонов Артём Сергеевич 61' ( Маляров Никита ( 61') • Самойлов Дмитрий • Зинков Вячеслав 78' ( Дорофеев Никита ( 78') • Носов Александр 82' ( Мацхарашвили Никита ( 82') • Самодин Сергей • Низамутдинов Эльдар
Нестеренко Юрий • Верхунов Никита • Дудиков Евгений 52' ( Жестоков Максим ( 52') • Елеев Максим 83' ( Босов Александр ( 83') • Герюгов Азнаур 65' ( Эмини Сефер ( 65') • Киряков Сергей • Газданов Артур • Потапов Андрей 37' ( Яцкий Евгений ( 37') • Чудин Иван • Квеквескири Даур 73' ( Малаховский Максим ( 73') • Делькин Артём
Запасные: Горбунов Павел • Пьянченко Василий • Киреев Андрей • Колесников Даниил
15 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Крылья Советов, Шинник, Нижний Новгород, Иртыш, Велес, Акрон