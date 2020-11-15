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«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вырвали победы в своих матчах

15 Ноября 2020, 15:57,

Евро-Футбол.Ру

В матчах 22-го тура ФНЛ с участием лидеров сенсаций не было. Тем не менее, там всё решалось в концовке. «Крылья Советов» дома пропустили от «Велеса» на 76-й минуте, но за оставшееся время смогли переломить ход игры - 2:1. «Нижний Новгород» также в самом конце дожал «Иртыш» - 1:0. «Шинник» дома уступил «Акрону» (1:3).

Протокол игры  
Крылья Советов 2:1 Велес Москва
    76' Алиев Саид (0:1)
(1:1) Голенков Егор 81'    
(2:1) Сергеев Иван 87'    
Фролов Евгений Полуяхтов Владимир Божин Сергей Комбаров Дмитрий   90' (Карпов Максим (   90') Солдатенков Александр Гацкан Александр   28' Зиньковский Антон Витюгов Максим Кабутов Дмитрий Цыпченко Дмитрий   65' (Голенков Егор (   65') Сергеев Иван   90' (Чернов Никита (   90')
Запасные: Ежов Роман Соколов Бахадур Овсянников Богдан Горшков Юрий Смирнов Данила
Городовой Алексей Кахидзе Александр   36' (Грачёв Владимир (   36'   83') Климов Игорь Ботака-Иобома Эрвинг   58' Осипов Александр Котов Павел   74' (Вакулич Алексей (   74') Фищенко Руслан   85' Майга Мамаду Галоян Артур   44'   59' (Джамалутдинов Тамирлан (   59') Максименко Артём   67' (Алиев Саид (   67') Баев Алексей   66' (Стефанович Илья (   66')
Запасные: Поляков Данила Косаревский Пётр Гаракоев Сейт-Даут Родионов Кирилл Кирсанов Никита
15 ноября.
Протокол игры  
Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород
    74' Сапета Александр (0:1)
Полетаев Владислав Магадиев Денис   29' Масловский Александр Рукас Андрюс   47' Шмыков Артём Гордиенко Руслан   81' (Бурюкин Илья (   81') Подоксёнов Сергей   75' (Шлеермахер Артур (   75') Кротов Антон   90' Стеклов Вадим   89' (Третьяков Артём (   89') Киреев Игорь   77' Сычевой Владимир
Запасные: Киселёв Геннадий Тарабанов Олег Аршакян Давид Ерёменко Илья Крикуненко Александр Шакуро Павел Кербс Александр Авдюшкин Даниил
Смирнов Олег Маляров Кирилл Шумских Алексей   63' Темников Иван Гоцук Кирилл Горбунов Игорь   83' (Ставпец Александр (   83') Шарипов Альберт   85' (Гащенков Михаил (   85') Калинский Николай   78' (Каккоев Никита (   78') Сапета Александр   10' Сулейманов Тимур   90' (Югалдин Дмитрий (   90') Попов Артём   90' (Осинов Михаил (   90')
Запасные: Сысуев Николай Галаджан Артём
15 ноября.

 

Протокол игры  
Шинник 1:3 Акрон
    6' Квеквескири Даур (0:1)
(1:1) Самодин Сергей 30'    
    45' Газданов Артур (1:2)
    66' Жестоков Максим (1:3)
Зириков Николай Стешин Евгений Евсеев Павел Кутин Денис   19'   75' (Щадин Артём (   75') Покидышев Николай Самсонов Артём Сергеевич   61' (Маляров Никита (   61') Самойлов Дмитрий Зинков Вячеслав   78' (Дорофеев Никита (   78') Носов Александр   82' (Мацхарашвили Никита (   82') Самодин Сергей Низамутдинов Эльдар
Запасные: Бетюжнов Антон Тананеев Дмитрий Гонгапшев Альбек Яшин Дмитрий Владимирович Матюша Максим Наседкин Евгений Пухов Тимур Поляков Максим
Нестеренко Юрий Верхунов Никита Дудиков Евгений   52' (Жестоков Максим (   52') Елеев Максим   83' (Босов Александр (   83') Герюгов Азнаур   65' (Эмини Сефер (   65') Киряков Сергей Газданов Артур Потапов Андрей   37' (Яцкий Евгений (   37') Чудин Иван Квеквескири Даур   73' (Малаховский Максим (   73') Делькин Артём
Запасные: Горбунов Павел Пьянченко Василий Киреев Андрей Колесников Даниил
15 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Шинник, Нижний Новгород, Иртыш, Велес, Акрон
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