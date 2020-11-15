«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вырвали победы в своих матчах

В матчах 22-го тура ФНЛ с участием лидеров сенсаций не было. Тем не менее, там всё решалось в концовке. «Крылья Советов» дома пропустили от «Велеса» на 76-й минуте, но за оставшееся время смогли переломить ход игры - 2:1. «Нижний Новгород» также в самом конце дожал «Иртыш» - 1:0. «Шинник» дома уступил «Акрону» (1:3).