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«СКА-Хабаровск» в результативном матче обыграл «Нефтехимик»

11 Ноября 2020, 13:31,

Евро-Футбол.Ру

В матче 21-го тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле встречался с «Нефтехимиком». Хозяева отпраздновал волевую победу со счетом 3:2.

Команда Сергея Юрана набрала 31 очко и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 37 баллами остался на седьмой строчке.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик
    37' Юшин Александр (0:1)
(1:1) Базелюк Константин 50'    
(2:1) Гаджимурадов Рамазан 58'    
(3:1) Гаджимурадов Рамазан 87'    
    90' Максим Артемчук (3:2)
Сугробов Владимир Суслов Кирилл Большаков Кирилл Грачёв Глеб Мануйлов Роман   32' Квеквескири Ираклий   89' (Нома Рета (   89') Мартусевич Максим Брагин Владислав Батютин Андрей   78' (Горулёв Виталий (   78') Гаджимурадов Рамазан Базелюк Константин   74' (Барков Дмитрий (   74')
Запасные: Оанча Евгений Эльмурзаев Магомед Кырнац Георгий Илик Василий Малеев Артемий Кенесов Арман Обухов Игорь
Исупов Вячеслав Семёнов Андрей Игоревич Ширяев Максим Агапов Илья Первушин Фёдор Шадрин Павел   80' (Котик Артём (   80') Петров Илья Канаев Михаил   13'   87' (Давлатов Бобир (   87') Клёнкин Данил Юшин Александр   46' (Галиулин Вагиз (   46'   49') Уридия Мераби   89' (Максим Артемчук (   89')
Запасные: Алекперов Ильдар Лелюкаев Алан Кайков Денис Малашенко Анатолий Кубышкин Илья
11 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: СКА-Хабаровск, Нефтехимик
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