«СКА-Хабаровск» в результативном матче обыграл «Нефтехимик»

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11 Ноября 2020, 13:31,
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В матче 21-го тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле встречался с «Нефтехимиком». Хозяева отпраздновал волевую победу со счетом 3:2.
Команда Сергея Юрана набрала 31 очко и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 37 баллами остался на седьмой строчке.
Протокол игры
|37' Юшин Александр (0:1)
|(1:1) Базелюк Константин 50'
|(2:1) Гаджимурадов Рамазан 58'
|(3:1) Гаджимурадов Рамазан 87'
|90' Максим Артемчук (3:2)
Сугробов Владимир • Суслов Кирилл • Большаков Кирилл • Грачёв Глеб • Мануйлов Роман • 32'Квеквескири Ираклий 89' ( Нома Рета ( 89') • Мартусевич Максим • Брагин Владислав • Батютин Андрей 78' ( Горулёв Виталий ( 78') • Гаджимурадов Рамазан • Базелюк Константин 74' ( Барков Дмитрий ( 74')
Запасные: Оанча Евгений • Эльмурзаев Магомед • Кырнац Георгий • Илик Василий • Малеев Артемий • Кенесов Арман • Обухов Игорь
Исупов Вячеслав • Семёнов Андрей Игоревич • Ширяев Максим • Агапов Илья • Первушин Фёдор • Шадрин Павел 80' ( Котик Артём ( 80') • Петров Илья • Канаев Михаил 13' 87' ( Давлатов Бобир ( 87') • Клёнкин Данил • Юшин Александр 46' ( Галиулин Вагиз ( 46' ) • 49'Уридия Мераби 89' ( Максим Артемчук ( 89')
Запасные: Алекперов Ильдар • Лелюкаев Алан • Кайков Денис • Малашенко Анатолий • Кубышкин Илья
11 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: СКА-Хабаровск, Нефтехимик