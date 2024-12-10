Тихонов ответил, какие позиции необходимо усиливать «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, какие позиции «красно-белые» должны усилить в зимнее трансферное окно. По мнению Тихонова, спартаковцы должны обратить внимание на фланговых защитников.

«Мне бросаются в глаза позиции крайних защитников. Они должны быть более атакующие, чтобы приносить больше пользы. Потому что «Спартак» играет первым номером. В европейском футболе фланговые защитники не только заняты обороной, но и отрабатывают впереди», - цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после восемнадцати туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» и «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт всего лишь на два зачётных балла (37 против 39).

Отметим, что перед зимними каникулами «Спартак» в чемпионате России выдал серию из шести побед.