Мирзов — о Джикии: «Чувствуем себя увереннее, когда он на поле»

Вингер «Химок» Резиуан Мирзов высказался об игре своего одноклубника Георгия Джикии. Стоит сказать, что ранее оба выступали за московский «Спартак».

«Джикия добавил надежности? Конечно. Чувствуем себя увереннее, когда он на поле», — цитирует Мирзова «РБ Спорт».

По мнению Мирзова, не может быть по-другому, когда в клуб приходит такой опытный футболист, как Джикия.

Напомним, 31-летний Джикия стал игроком «Химок» в сентябре текущего года. В составе «красно-черных» он принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт защитника с «Химками» рассчитан до лета следующего года.