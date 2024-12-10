В «Лас-Пальмасе» отреагировали на информацию о трансфере спартаковца Жозе

В прессе появилась информация о том, что нападающий Виллиан Жозе перейдёт из «Спартака» в «Лас-Пальмас». Комментарий на этот счёт дал Луис Эльгера, который в испанском клубе занимает должность спортивного директора.

«Эта новость не соответствует действительности», - цитирует Эльгеру «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2024/2025 Виллиан Жозе поучаствовал в 13 официальных матчах. В них 33-летний футболист записал на свой счёт только один гол.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виллиана Жозе в 4 миллиона евро.

«Спартак» ушёл на каникулы на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ.