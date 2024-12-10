​Пономарёв: «Судейство в РПЛ просто ужасно»

Российский футбольный чемпионат ушёл на долгую паузу после восемнадцати туров. Теперь он возобновится только в марте. Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв, в прошлом выступавший за ЦСКА, высказался на тему судейства в первой части чемпионата. Он считает, что оно, как говорится, пробило очередное дно:

- Удивило наше судейство. Это какое-то безобразие. Футбол превратили в борьбу. Вот это огорчает, и надо это прекращать. Вся эстетика футбола теряется, - цитирует слова Пономарёва Vprognoze.ru.

Напомним, что после восемнадцати туров в турнирной таблице лидируют «Краснодар» и «Зенит».