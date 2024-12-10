Алексей Попов: «Для меня разочарование сезона – нападение ЦСКА»

Бывший лидер «Амкара» Алексей Попов раскритиковал нападение столичного ЦСКА в текущем сезоне РПЛ, остановившись на фигуре Тамерлана Мусаева.

«Всё нападение ЦСКА для меня в этом сезоне – разочарование. Тамерлан Мусаев меня не устраивает, даже его последний гол возьмите. Форвард такого уровня не имеет права забивать в пустые ворота в три касания, просто дикость. Журналисты внимание на это не обращают, но мы, специалисты видим это», - делится Попов для Legalbet.

Напомним, что «армейцы» в текущем сезоне под руководством Марко Николича завершили первую часть сезона лишь на шестом месте. Коллектив набрал 31 балл с отставанием в шесть очков от первой тройки.