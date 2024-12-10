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Тихонов: Никакие деньги не удержат Угальде, если он захочет уйти

10 Декабря 2024 • 18:50 Комментировать

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов высказался о будущем форварда «красно-белых» Манфреда Угальде.

Специалист считает, что если Угальде захочет уехать в Европу, то «Спартак» никак его не сможет удержать.

— Может, ведущий европейский клуб захочет его. Тогда никакие деньги не удержат. Даже если ему дадут 3 миллиона евро, все равно игрок выберет Европу, — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний Угальде забил уже 15 мячей и стал автором 3 результативных передач в 18 встречах.

Действующий контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет девять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что отступные за Угальде для европейских клубов составляют 30 миллионов евро.

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Спартак Москва Андрей Тихонов Манфред Угальде ещё теги
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