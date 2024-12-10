Дуарте рассказал, задумывался ли об уходе из «Спартака»

Центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос о том, думал ли об уходе из клуба, когда получал мало игровой практики.

«У меня в мыслях ничего подобного не было. Я хотел доказать, что достоин играть именно здесь, в «Спартаке». Рад, что мне это в конечном итоге удалось», — приводит слова Дуарте «Чемпионат».

Стоит напомнить, что Дуарте пропустил начало сезона из-за травмы, но и после возвращения не получал шанса от Станковича. Однако в последних матчах перед паузой парагваец стал железным игроком основы.

В текущем сезоне на счету Дуарте десять игр с учетом всех турниров и стал автором одного ассиста.