Тихонов высказался о шансах «Спартака» стать чемпионом России

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался насчёт шансов команды стать чемпионом России. По словам Тихонова, «красно-белые» будут претендовать на титул, если весной будут играть так же хорошо, как в последних матчах.

«Если «красно-белые» весной начнут играть хотя бы приблизительно, как они играли в концовке первой части, то будут претендентами на титул вместе с «Краснодаром» и «Зенитом», - цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Как известно, в прошлый раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне 2016/2017. Тогда главным тренером московской команды был Массимо Каррера.

После 18 туров «Спартак» идёт на третьей позиции в таблице Премьер-лиги. «Краснодар» и «Зенит» имеют на два очка больше.