Пресс-служба московского «Локомотива» огласила место зимних сборов команды, все три сбора ограничатся лишь одной страной на Ближнем Востоке – ОАЭ.

«Первый сбор после паузы игроки проведут в Абу‑Даби с 13 по 24 января. Там же и второй сбор проведёт команда, он пройдёт с 28 января по 8 февраля. А с 13 по 23 февраля футболисты «Локомотива» будут тренироваться в Дубае», - докладывают в «Локо».

Напомним, что «Локомотив» из-за неудач в последних турах РПЛ покинул третье место турнирной таблицы. Сейчас у «железнодорожников» лишь пятое место, впереди оказались столичные «Спартак» и «Динамо».