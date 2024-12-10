Форвард московского «Спартака» Виллиан Жозе близок к возвращению в испанскую Ла Лигу.

Как утверждает Todo Fichajes, в ближайшее время 33-летний бразилец может стать игроком «Лас-Пальмаса». Сообщается, что на продаже игрока «Спартак» заработает примерно полтора миллиона евро.

Источник подчеркнул, что Жозе на протяжении нескольких месяцев говорил руководству «Спартака» о своем желании покинуть клуб.

Напомним, минувшим летом бразилец перебрался в «Спартак» из «Бетиса» за два миллиона евро. В составе «красно-белых» он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и забил всего один мяч.