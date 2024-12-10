Непомнящий оценил трансфер Дзюбы

Известный тренер Валерий Непомнящий оценил трансфер нападающего Артёма Дзюбы. В сентябре опытный футболист подписал контракт с «Акроном». С тех пор Дзюба провёл 11 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

«Дзюба очень удачно подошёл «Акрону». Команде-новичку как раз нужен был футболист с таким богатым опытом и высоким уровнем мастерства. Дзюба в «Акроне» – один из лучших трансферов года, если не лучший, учитывая то, что он достался клубу бесплатно», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Первую часть сезона «Акрон» завершил на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах тольяттинская команда смогла набрать 22 очка. В последней официальной игре 2024 года «Акрон» сенсационно обыграл на выезде «Зенит» со счётом 2:1.