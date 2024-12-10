Ледяхов: «Зиньковскому надо переходить в «Химки»

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном уходе вингера столичного клуба Антона Зиньковского в «Химки».

Специалист заявил, что Зиньковский является еще молодым футболистом, которому нужна игровая практика.

— «Химки» — это не худший вариант для Антона. Ему надо переходить в эту команду. Видимо, при Станковиче Зиньковский играть не будет, — цитирует Ледяхова портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Зиньковский не смог убедить Станковича в тренировочном процессе и в этом только вина самого Антона.

В текущем сезоне 28-летний футболист сыграл в семи матчах Премьер-лиги, в которых не смог отметиться голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что ближайшей зимой «Спартак» готов расстаться с Зиньковским за два миллиона евро.