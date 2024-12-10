Орещук не готов стать спортивным директором в «Спартаке»

Известный футбольный функционер Роман Орещук дал комментарий по поводу вакансии спортивного директора в «Спартаке». По словам Орещука, он не готов работать в стане «красно-белых».

«Не готов стать спортивным директором «Спартака». Я больше армеец, тяжело будет работать в таком клубе. «Спартак» — это сильный клуб, большой вызов. В таких командах должны работать люди, которые много значат для «Спартака», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

«Спартак» ищет спортивного директора после того, как несколько недель назад объявил о расставании с Томашем Амаралом. Португальский специалист не отработал в московском клубе даже одного полного года.

Отметим, что первую часть сезона «Спартак» завершил на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.