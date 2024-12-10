Тихонов назвал «Спартак» самой сильной командой РПЛ по качеству игры

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов очень высоко оценил «Спартак». По словам Тихонова, на текущий момент московская команда является сильнейшей в Российской премьер-лиге по качеству игры.

«Станкович – бывший футболист и понимает, что это такое, когда игроки имеют хорошие моменты и не используют их. Игра «Спартака» просматривалась сразу, а сейчас команда стала более целостной. И в данный момент по качеству футбола «Спартак» – самая сильная команда РПЛ», - цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

На зимние каникулы «Спартак» ушёл на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» и «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт всего лишь на два зачётных балла (37 против 39).

Стоит сказать, что «Спартак» в последний раз выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги в 2017 году, когда команду тренировал Массимо Каррера.