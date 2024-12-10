Дуарте: «Краснодар» и «Зенит» находятся на высоком уровне»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте ответил, какой соперник является самым опасным в борьбе за чемпионство — «Краснодар» или «Зенит».

— Обе эти команды находятся на высоком уровне. В России вообще легко ни с кем не бывает. Поэтому выиграть чемпионат будет очень сложно. Но мы готовы к этой борьбе, — приводит слова Дуарте «Чемпионат».

По итогам 18 сыгранных туров «Спартак» находится на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 37 баллов. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.

Стоит сказать, что «Спартак» уже дважды сыграл с «Краснодаром» в текущем сезоне РПЛ. В первом матче «красно-белые» уступили дома со счетом 0:3, а затем на выезде одержали победу с таким же счетом. Против «Зенита» команда Станковича провела одну встречу, сыграв со счетом 0:0.