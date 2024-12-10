Божович считает, что «Зенит» в Лиге чемпионов был бы очень слаб

Бывший тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович полагает, что петербургский «Зенит» не смог бы претендовать на высокие места в Лиге чемпионов, если бы в ней участвовал.

«Зенит» ни на что не претендовал бы в еврокубках сейчас. Когда российские клубы вернутся в Европу, потребуется долгое время им, чтоб привыкнуть к уровню футбола там. Я провожу параллель с сербскими клубами, они на европейскую сцену тоже долго возвращались», - делится Божович для «РБ Спорт».

Напомним, что российские клубы уже почти три года отстранены от официальных еврокубковых матчей по политическим причинам.