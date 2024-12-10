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Даса: «Тюкавин полезен даже тогда, когда не забивает»

10 Декабря 2024 • 17:46 Комментировать

Защитник московского «Динамо» Эли Даса высказался о своём одноклубнике Константине Тюкавине.

«Не видел расстройств и переживаний у Тюкавина, когда у него была безголевая серия. Он профессионал. Не забывайте, он ещё очень молод. У молодых игроков порой тяжёлые периоды бывают. В целом он отличную работу проделывает. Даже не забивая он много и полезно трудится на благо команды», - делится Даса с Legalbet.

Напомним, что Тюкавин связан с «Динамо» долгосрочным контрактом. В прошлом сезоне форвард едва не стал с клубом чемпионом России. В сезоне текущем динамовцы на четвёртом месте по итогу 18 туров, у самого Тюкавина в активе семь голов и три ассиста в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Тюкавин Эли Даса
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