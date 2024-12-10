Максименко — о матче с «Пари НН»: «Они старались создавать напряжение»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о минувшем матче чемпионата России с «Пари НН».

Встреча 18-го тура РПЛ завершилась крупной победой «красно-белых» над нижегородцами со счетом 3:0.

Максименко не согласился с журналистом, который назвал игру легкой для голкипера.

— Не согласен. Они старались создавать напряжение, надо было держать себя в тонусе, — заявил Максименко «РБ Спорту».

Победа над «Пари НН» позволила «Спартаку» закрепиться на третьем месте и уйти в отпуск в двух очках от лидирующего «Краснодара».

Следующий официальный матч подопечные Деяна Станковича проведут в марте.