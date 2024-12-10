Максименко раскрыл срок своего контракта со «Спартаком»

Вратарь столичного «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о длительности своего трудового договора с клубом.

Согласно информации портала Transfermarkt, контракт 26-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона.

«2026 год — правильно. Клуб о продлении пока не разговаривал? Нет», — приводит слова Максименко портал «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Максименко появился на поле в 18 матчах, в которых пропустил 14 голов и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Рыночная стоимость голкипера составляет 3 миллиона евро. Напомним, что на своем пике Максименко оценивался в 13 млн евро.