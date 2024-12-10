Полузащитник столичного «Спартака» Кристофер Мартинс находится в шорт-листе австрийского «Рапида».

По сведениям Metaratings, «Рапид» проявляет интерес к 27-летнему хавбеку, но официального предложения в «Спартак» пока не поступало.

При этом отмечается, что рулевой «красно-белых» Деян Станкович не намерен расстаться с люксембургским полузащитником, но помешать трансферу может и высокая заработная плата Мартинса, который получает в «Спартаке» 1,6 млн евро в год. Подчеркивается, что самому Мартинсу комфортно в российском клубе.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметился тремя голами и сделал пять ассистов.

Контракт Мартинса со «Спартаком» рассчитан до 2026 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет четыре миллиона евро.