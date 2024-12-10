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Павлюченко заявил, что в Англии прошли его лучшие футбольные годы

10 Декабря 2024 • 17:07 Комментировать

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко заявил, что его лучшими годами в футбольной карьере были годы, которые он провёл в Англии.

«С точки зрения футбола, Англия — лучшее время для меня. Не хочу обидеть «Спартак», «Локомотив», «Кубань» и другие российские клубы. Даже те, кто не играл в Англии, а просто смотрел и знает по рассказам со мной согласятся, наверное. Лучшие четыре сезона у меня. Учитывая какие были стадионы и поля, для меня это лучшее футбольное время», - вспоминает Павлюченко для Sport24.

Напомним, что с 2008 по 2012 годы Павлюченко защищал цвета лондонского «Тоттенхэма». Состав «шпор» Роман пополнил после перехода из московского «Спартака». В 2012 году Павлюченко вернулся в Россию, где на три года стал игроком столичного «Локомотива».

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Тоттенхэм Роман Павлюченко
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