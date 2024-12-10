Дуарте: «Спартак» достойно бы выступил в Лиге чемпионов

Центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте поделился мнением о том, как команда выступила бы в новой Лиге чемпионов.

Парагваец заявил, что всем хотелось бы сейчас играть в еврокубках, ведь это мечта любого футболиста.

«Был бы «Спартака» конкурентоспособным в переформатированной ЛЧ? Думаю, да. У нас собралась хорошая команда. Мне кажется, мы смогли бы достойно выступить», — приводит слова Дуарте «Чемпионат».

Напомним, последний раз «Спартак» участвовал в еврокубках в сезоне-2021/22. Под руководством Руя Витории «красно-белые» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Однако до плей-офф команда не была допущена из-за бана со стороны УЕФА и ФИФА.