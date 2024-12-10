Орлов: «В еврокубках российские команды не были бы мальчиками для битья»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о 2024 году в российском футболе. По его мнению, сразу шесть коллективов борются за медали в рамках Российской премьер-лиги.

«В нашем футболе сейчас шесть клубов могут вести борьбу за медали, это очень хорошо, это прогресс. Даже обидно, что мы не играем в еврокубках. Убежден, если б там были наши представители, мальчиками для битья мы б не были», - делится Орлов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что лидером на зиму в РПЛ ушёл «Краснодар» с 39 баллами. Столько же очков у «Зенита» со второго места. На третьей строчке остановились игроки московского «Спартака», 37 баллов.