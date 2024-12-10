Ещенко ответил, смог бы Угальде заиграть в чемпионском «Спартаке»

Чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко высказался о действующем нападающем «красно-белых» Манфреде Угальде.

По мнению Ещенко, Угальде смог бы играть в чемпионском составе «Спартака».

«Угальде — техничный, работоспособный форвард. Был бы он на ведущих ролях или скорее на подмене? Тяжело сказать. Не было в том «Спартаке» игроков подмены», — приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний Угальде принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 16 мячей и стал автором трех результативных передач.

Стоит сказать, что в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Угальде является лучшим бомбардиром, имея на счету 15 голов.