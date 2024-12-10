Генич: «В тот футбол, в который хочет играть Карпин, Дзюба не нужен»

Валерий Карпин в последние годы не вызывает в сборную России футболистов старше 30 лет. Известный комментатор Константин Генич считает, что даже при отсутствии возрастных ограничений нападающий «Акрона» Артём Дзюба не вызывался бы в команду.

«В тот футбол, в который хочет играть Карпин, Дзюба не нужен. Вот все говорят, что надо вызвать Артёма, что он соответствует. По меркам Карпина, он не соответствует», - цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

Как известно, Артём Дзюба сейчас делит с Александром Кержаковым рекорд по количеству голов за сборную России (по 30). В последний раз Дзюба играл за сборную на чемпионате Европы летом 2021 года.