Чанов назвал трёх лучших голкиперов первой части сезона РПЛ

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов назвал трёх лучших вратарей чемпионата России в первой части сезона.

«Латышонок, очень привлекает уверенностью и реакцией. Добавил бы к нему Максименко. Кто бы что ни говорил, Акинфеева со счетов не сбрасывал бы. Благодаря Игорю команда набрала очки. Так что Латышонок, Максименко и Акинфеев — тройка классных вратарей нашей лиги», - делится Чанов с «Советским спортом».

Напомним, что вернётся Российская премьер-лига только лишь весной 2025 года. Промежуточным чемпионом России стал «Краснодар», «быки» набрали в свой актив 39 баллов.