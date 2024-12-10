Генич назвал условие, при котором Дзюба сможет побить рекорд в сборной России

Артём Дзюба недавно выражал готовность снова выступать за сборную России. Форвард «Акрона» при вызове в национальную команду мог бы побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов (сейчас у них по 30 голов). Впрочем, Валерий Карпин не планирует вызывать возрастного Дзюбу в сборную.

По мнению известного комментатора Константина Генича, Дзюба может установить по количеству голов в сборной России только при смене тренера.

«При Карпине точно нет. Если только Слуцкий снова возглавит сборную и ради одного матча вызовет в национальную команду, чтобы он забил. Может быть такое», - цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

Артём Дзюба в последний раз выступал за сборную России летом 2021 года.