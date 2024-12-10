Мостовой назвал Батракова открытием сезона в РПЛ

Экс-игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, кто из футболистов стал открытием текущего сезона чемпионата России.

«Однозначно, Батраков. Сначала Глушенков был до этой чертовой травмы — но про него я еще 5 лет назад говорил, что он хороший и сильный футболист», — приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

Кроме того, эксперт отметил игру «Локомотива», ведь никто не думал, что клуб так долго продержится в тройке.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний Батраков сыграл в 17 встречах, забил десять мячей и стал автором шести ассистов.