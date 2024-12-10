Гарре: «Мы не отвлекаемся на новости извне»

Легионер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что футболисты самарского клуба остаются равнодушными к громким новостям о клубе извне. Например, новостям о заявлении губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе.

«Концентрируемся на работе и не слушаем то, что происходит вокруг. Работать, быть вместе, быть одной командой — превыше всего. Впереди отпуск. Отдохнём, энергией зарядимся, подумаем, что будет дальше», - цитирует Гарре телеканал «Матч ТВ».

«Крылышки» завершили в турнирной таблице первую часть сезона на десятом месте с 18 баллами в активе. Отрыв от зоны стыковых матчей – всего лишь два балла, а от зоны вылета – пять баллов.