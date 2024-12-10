Дуарте выделил два лучших матча «Спартака» в сезоне

Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос о двух лучших играх «красно-белых» в первой части нынешнего сезона.

— В Краснодаре «Спартак» провел очень сильный матч. Как только мы теряли мяч, сразу же включались в отбор и, как правило, быстро его возвращали, — заявил Дуарте «Чемпионату».

На второе место Дуарте поставил дерби с ЦСКА, где «Спартак» продемонстрировал качественный футбол и добился хорошего результата.

Напомним, «Спартак» завершил первую часть нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги на третьей позиции. В 18 встречах команда Деяна Станковича заработала 37 очков.