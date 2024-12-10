Карпукас получил визу в США

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, где проведёт свой зимний отпуск.

«Планирую отдохнуть в США до 5 января. Тяжело ли получить визу? Я получил, когда у нас были выходные, мне дали с первого раза», - делится Карпукас для «РБ Спорт».

Напомним, что «Локомотив» с Карпукасом в составе завершил первую часть сезона Российской премьер-лиги на пятом месте, выпав в последние туры из первой тройки. Лишь 35 баллов у «Локо» по итогу 18 туров.

«Железнодорожники» не могут победить в Премьер-лиге с 9 ноября на протяжении трёх туров подряд. На отрезке у коллектива лишь один набранный балл.