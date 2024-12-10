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Гершкович: «Зенит» попал в ситуацию, в которой раньше никогда не бывал» эксклюзив

10 Декабря 2024 • 16:13 Комментировать
Зенит
1:2
Акрон

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о проблемах ряда ведущих клубов Российской премьер-лиги.

- Почему «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» синхронно теряли очки в последних турах уходящего года?

- У «Локомотив» наступил некоторый спад. Этого и следовало, в принципе, ожидать. В команде очень много молодых ребят – им сложно в таком возрасте сохранять стабильность длительный период времени. «Локомотив» уже стал выходить из кризиса, а «Краснодар», наоборот, немножко шёл вниз. И те, и другие находились в недостаточно хорошем состоянии, игра между ними была на встречных курсах, и получилась ничья. Концовка – шесть-семь минут основного времени плюс добавленное – осталась за «Краснодаром». По стечению обстоятельств, «Локомотив» выстоял. Мне кажется, это придаст ему определённый стимул на будущее.

«Зенит», я считаю, попал в ситуацию, в которой раньше никогда не бывал. Питерцы перебрали с количеством игроков высокого уровня. Семак пытался каким-то образом справляться с этим. Никого особого обидеть нельзя, все должны играть, но всех одновременно не уместишь на поле. Из-за этого варьировался состав, менялась тактика. По ходу пьесы недовольные всё-таки появлялись, внутри коллектива наверняка царила нервозная обстановка. Они все хорошие и умелые футболисты, но психологический фон, в котором «Зенит» выходил на последние матчи, был не совсем комфортным и для игроков, и для тренерского штаба.

Но я надеюсь и с большой долей уверенностью полагаю, что Семак справится и выведет команду из этой ситуации. Он опытный специалист, за его плечами уже много побед. И раньше были случаи, когда Семак принимал верные решения как главный тренер. Сейчас немножко все остынут, произойдёт анализ ситуации. Скорее всего, от кого-то из футболистов «Зениту» придётся всё-таки избавляться, потому что там ну очень большой перебор игроков. Некоторые вообще не попадали в состав – это я даже не беру в расчёт воспитанников «Зенита». Кого-то в арендах, кто-то сидит на лавочке и не прогрессирует без игровой практики.

Глушенков, Соболев, Лусиано, Мостовой, Мантуан, Педро – молодой парень, Артур – посмотрите, сколько в «Зените» исполнителей высочайшего уровня по отношению к нашему чемпионату. Кто-то не играет – и обижается. Кто-то играет, но на не совсем удобных позициях. По-моему, «Зениту» нужно менять трансферную политику, необходимо как-то рассеять переполненный состав. Потому как он влечёт за собой нездоровую ситуацию в коллективе, что отражается на качестве игры и на результатах, – объяснил Гершкович.

Лучшим бомбардиром «Зенита» на первом этапе чемпионата стал Глушенков с восемью забитыми голами.

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