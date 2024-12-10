Ловчев заявил, что Соболев — инородное тело для «Зенита»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве.

«Соболев — инородное тело пока для «Зенита». И я думаю, не только пока. Соболев играет в совершенно другой футбол», — заявил Ловчев Sport24.

По мнению эксперта, Соболев не сможет заиграть в «Зените», так как там футболисты, обладающие хорошим уровнем техники.

Стоит сказать, что после перехода из «Спартака» в «Зенит» Соболев не набрал ни одного результативного балла в матчах Российской премьер-лиги, выйдя на поле в 11 встречах.

Напомним, покупка Соболева обошлась «сине-бело-голубым» в десять миллионов евро.