Ловчев заявил, что Соболев — инородное тело для «Зенита»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве.
«Соболев — инородное тело пока для «Зенита». И я думаю, не только пока. Соболев играет в совершенно другой футбол», — заявил Ловчев Sport24.
По мнению эксперта, Соболев не сможет заиграть в «Зените», так как там футболисты, обладающие хорошим уровнем техники.
Стоит сказать, что после перехода из «Спартака» в «Зенит» Соболев не набрал ни одного результативного балла в матчах Российской премьер-лиги, выйдя на поле в 11 встречах.
Напомним, покупка Соболева обошлась «сине-бело-голубым» в десять миллионов евро.
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