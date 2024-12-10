В «Сьоне» ждут Антона Миранчука на поле в январе

Лишь в январе президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин ждёт на поле российского полузащитника Антона Миранчука.

«Антон Миранчук чувствует хорошо. Он сможет вернуться на поле в январе», - делится функционер с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Миранчук стал игроком «Сьона» в минувшем сентябре. 10 ноября россиянин получил травму. Пока что голами и ассистами за свой новый клуб Антон не отличился. Ранее россиянин играл долгое время в России в составе московского «Локомотива».

В рамках чемпионата Швейцарии в текущем сезоне «Сьон» размещается на седьмом месте с 23 баллами.