Камоцци назвал двух игроков, которые не соответствуют уровню «Спартака»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци назвал двух игроков обороны московского «Спартака», которые не соответствуют уровню клуба.

«Срджан Бабич и Алексис Дуарте — не уровень «Спартака». Если клуб хочет добиваться трофеев, то им нужны другие футболисты на эту позицию», - делится Камоцци с «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» смог завершить первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сместив конкурентов из «Локомотива». У «красно-белых» - 37 очков, а отставание от первого места – всего два балла. Главный тренер «народной команды» с лета – серб Деян Станкович.