Ромащенко предложил «Спартаку» двух спортивных директоров

Экс-игрок «Спартака» Мирослав Ромащенко предложил сразу двух кандидатов столичному клубу на пост спортивного директора.

— Игорь Корнеев обладает всеми качествами для этой должности. Опыт работы в «Монако», в «Зените». Второй — Орещук. Они оба работали в хороших клубах, — приводит слова Ромащенко портал «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что сейчас в «Спартаке» работает иностранный тренер, поэтому клуб будет ориентироваться на зарубежный рынок, который как раз хорошо знаком Корнееву.

Напомним, в ноябре «Спартак» расстался с Томашем Амаралом, который занимал должность спортивного директора с конца 2023 года.