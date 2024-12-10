Агент: «Станкович не хочет отпускать Зорина»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, ответил на вопрос о возможном уходе игрока в аренду ближайшей зимой.

Ранее сообщалось, что в аренде 20-летнего хавбека заинтересованы «Акрон» и «Пари НН».

Агент признался, что пока ничего не может сказать точно, так как вскоре должна состояться встреча с гендиректором «Спартака», на которой пройдет обсуждение дальнейших перспектив.

— Могу сказать только одно: Деян Станкович не хочет отпускать Зорина. Это со слов руководства «Спартака», — заявил Маньяков «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России Зорин сыграл только в четырех матчах, проведя на поле всего 57 минут.