Ромащенко считает, что Садулаев заслужил переход в «Зенит»

Бывший наставник «Ахмата» Мирослав Ромащенко поделился комментарием о возможном трансфере вингера грозненцев Лечи Садулаева в «Зенит».

По мнению специалиста, своим отношением к делу 24-летний футболист заслужил переход в «Зенит».

— Он дошел до уровня, когда нужно сделать следующий шаг. Если Лечи перейдет в «Зенит», это будет правильным решением, — цитирует Ромащенко «Чемпионат».

Тренер считает, что в «Зените» Садулаев точно не затеряется и сможет еще больше раскрыть свой потенциал.

В этом сезоне вингер появился на поле в 20 встречах во всех турнирах, забил три гола и стал автором двух результативных передач.